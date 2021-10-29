Путин на следующей неделе проведёт серию военных совещаний в Сочи

В начале ноября российский лидер Владимир Путин проведёт традиционную серию военных совещаний с руководством вооружённых сил и оборонно-промышленного комплекса. Как указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС , она пройдёт в Сочи.

"Да. Эти совещания будут на следующей неделе", — указал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, традиционно два раза в год глава государства собирает руководство Министерства обороны, ключевых предприятий ОПК, а также главных конструкторов этих заводов. Последняя серия таких совещаний прошла в мае 2021-го. Тогда Путин заявил о выполнении гособоронзаказа на 99,8% в 2020 году, несмотря на пандемию, и рассказал об испытаниях комплекса С-500 "Прометей".