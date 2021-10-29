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Захарова: Россия вновь предложила США остановить "маховик эскалации" и начать диалог

По словам дипломата, Вашингтон знает вариант, который предпочтительнее Москве. Это обнуление всех накопившихся за годы ограничений.

29 октября, 18:39
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия предложила США остановить "маховик эскалации" и обсудить все проблемы в двусторонних отношениях в ходе взаимоуважительного разговора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь предлагаем остановить "маховик эскалации" и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях", — сказала дипломат.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства также уточнила, что Вашингтону известен вариант, который предпочитает Москва, а именно выход на полное встречное обнуление всех накопившихся за годы ограничений.

Захарова назвала путём в никуда упрямство Соединённых Штатов и реализацию конфронтационного сценария в расчёте добиться односторонних преимуществ, перекрывая кислород России. На каждое враждебное действие последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, предупредила она.

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А ранее Мария Захарова обвинила США в намеренном разрушении консульской службы в России. По её словам, проблема с выдачей виз вовсе не в запрете найма россиян на консульскую службу, ведь спорные моменты существовали и до этого.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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