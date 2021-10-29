Захарова: Россия вновь предложила США остановить "маховик эскалации" и начать диалог

Россия предложила США остановить "маховик эскалации" и обсудить все проблемы в двусторонних отношениях в ходе взаимоуважительного разговора. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь предлагаем остановить "маховик эскалации" и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся "раздражителям" в двусторонних отношениях", — сказала дипломат.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также уточнила, что Вашингтону известен вариант, который предпочитает Москва, а именно выход на полное встречное обнуление всех накопившихся за годы ограничений.

Захарова назвала путём в никуда упрямство Соединённых Штатов и реализацию конфронтационного сценария в расчёте добиться односторонних преимуществ, перекрывая кислород России. На каждое враждебное действие последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ, предупредила она.