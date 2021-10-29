В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Еврорадио"
Жителям республики напомнили, что хранение экстремистских материалов, как и подписка на признанные таковыми сообщества, влечёт за собой реальный тюремный срок.
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В Минске суд признал экстремистским ещё один белорусский новостной телеграм-канал — "Еврорадио". Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) республики.
"Судом Центрального района города Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь телеграм-канал "Еўрарадыё" ("Еврорадио") признан экстремистским материалом", — говорится в релизе, размещённом в телеграм-канале ГУБОПиК.
В ведомстве напомнили, что хранение экстремистских материалов, как и подписка на признанные экстремистскими телеграм-каналы, влечёт за собой реальный тюремный срок. Добавим, что у "Еврорадио" было около тридцати с половиной тысяч подписчиков.
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