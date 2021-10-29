В Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал "Еврорадио"

В Минске суд признал экстремистским ещё один белорусский новостной телеграм-канал — "Еврорадио". Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) республики.

"Судом Центрального района города Минска по материалам ГУБОПиК МВД Республики Беларусь телеграм-канал "Еўрарадыё" ("Еврорадио") признан экстремистским материалом", — говорится в релизе, размещённом в телеграм-канале ГУБОПиК.

В ведомстве напомнили, что хранение экстремистских материалов, как и подписка на признанные экстремистскими телеграм-каналы, влечёт за собой реальный тюремный срок. Добавим, что у "Еврорадио" было около тридцати с половиной тысяч подписчиков.