Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на 5 лет

Переговоры молдавской делегации и "Газпрома" в Петербурге завершились договорённостью о продлении газового контракта на пять лет. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

Как отмечает телеграм-канал "Sputnik Молдова", представители Кишинёва и российская компания согласовали формулу расчёта цены, а также по аудиту задолженности, накопленной компанией "Молдовагаз". В дальнейшем будут проведены переговоры для установления графика платежей. На основании соглашения прошлый контракт будет продлён по формуле стоимости, предложенной молдавской стороной.