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Молдавия договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на 5 лет

Поставки голубого топлива в республику по новому соглашению стартуют уже 1 ноября.

29 октября, 18:00
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Переговоры молдавской делегации и "Газпрома" в Петербурге завершились договорённостью о продлении газового контракта на пять лет. Об этом сообщило Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии.

Как отмечает телеграм-канал "Sputnik Молдова", представители Кишинёва и российская компания согласовали формулу расчёта цены, а также по аудиту задолженности, накопленной компанией "Молдовагаз". В дальнейшем будут проведены переговоры для установления графика платежей. На основании соглашения прошлый контракт будет продлён по формуле стоимости, предложенной молдавской стороной.

Песков: Переговоры с Молдавией по газу никак не влияют на имидж России и "Газпрома"

Песков: Переговоры с Молдавией по газу никак не влияют на имидж России и "Газпрома"

Напомним, 22 октября в Молдавии ввели режим ЧП из-за дефицита газа. Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что это техническая процедура, необходимая для выделения денег на покупку топлива из альтернативных источников.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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