Путин напомнил о задаче "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей
Глава Росфинмониторинга в свою очередь рассказал президенту об улучшении ситуации в других сферах.
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обсудил задачу "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей.
Чиханчин обратил внимание на сохраняющиеся проблемы в этих отраслях, однако уже "есть очень много наработок, которые позволяют выдавить из этой системы". На что глава государства уточнил: "Выдавить жуликов". Руководитель Росфинмониторинга отметил, что это главная задача.
Также Чиханчин рассказал президенту о том, что сделано в других сферах, в том числе и в агропромышленном комплексе. Он заметил, что законопослушность в два раза увеличилась у всех финансовых институтов, улучшилась и ситуация в сфере почты и операторов мобильной связи, где было много теневых схем, а на сегодняшний день преступные случаи единичны.
Ранее аналитик перечислил способы защититься от "игровых" финансовых пирамид. Зачастую граждане начинают доверять неизвестным фирмам, не изучив документацию об их деятельности, подчеркнул эксперт. По его мнению, если у компании нет лицензии, то связываться с ней не стоит.
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