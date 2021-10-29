Путин напомнил о задаче "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным обсудил задачу "выдавить жуликов" из рыбной и лесной отраслей.

Чиханчин обратил внимание на сохраняющиеся проблемы в этих отраслях, однако уже "есть очень много наработок, которые позволяют выдавить из этой системы". На что глава государства уточнил: "Выдавить жуликов". Руководитель Росфинмониторинга отметил, что это главная задача.

Также Чиханчин рассказал президенту о том, что сделано в других сферах, в том числе и в агропромышленном комплексе. Он заметил, что законопослушность в два раза увеличилась у всех финансовых институтов, улучшилась и ситуация в сфере почты и операторов мобильной связи, где было много теневых схем, а на сегодняшний день преступные случаи единичны.