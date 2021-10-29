"Зенит" разгромил московское "Динамо" в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Судил игру столичный арбитр Сергей Карасёв.

В составе хозяев по мячу забили бразильцы Клаудиньо и Вендел, бывший капитан сборной России Артём Дзюба, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий. Автором единственного гола "Динамо" стал Даниил Фомин, реализовавший пенальти.

Азмун накрутил двоих и покатил Венделу. А дальше нужно смотреть видео. Там красота 💥 pic.twitter.com/QrLHAcxOQy — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

Для Дзюбы, вышедшего на замену в середине второго тайма, гол стал 144-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров национального первенства за всю историю он вырвался на первое место, опередив Олега Веретенникова.

Исторический, 144-й гол Дзюбы в чемпионатах России 💥 pic.twitter.com/OV2rRMQj9d — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021

Петербургский клуб во втором туре подряд победил гостей из Москвы с крупным счётом, забив в этих матчах 11 голов. На прошлой неделе на "Газпром-арене" был разгромлен "Спартак" (7:1).

"Зенит" набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 23 баллами осталось на второй позиции.