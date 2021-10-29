11 голов за два матча: "Зенит" разгромил "Динамо" в центральном матче чемпионата России
Форвард петербургского клуба Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национального первенства.
Фото © ФК "Зенит"
"Зенит" разгромил московское "Динамо" в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу со счётом 4:1. Встреча прошла на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Судил игру столичный арбитр Сергей Карасёв.
В составе хозяев по мячу забили бразильцы Клаудиньо и Вендел, бывший капитан сборной России Артём Дзюба, а также украинский защитник Ярослав Ракицкий. Автором единственного гола "Динамо" стал Даниил Фомин, реализовавший пенальти.
Азмун накрутил двоих и покатил Венделу. А дальше нужно смотреть видео. Там красота 💥 pic.twitter.com/QrLHAcxOQy— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021
Для Дзюбы, вышедшего на замену в середине второго тайма, гол стал 144-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров национального первенства за всю историю он вырвался на первое место, опередив Олега Веретенникова.
Исторический, 144-й гол Дзюбы в чемпионатах России 💥 pic.twitter.com/OV2rRMQj9d— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 29, 2021
Петербургский клуб во втором туре подряд победил гостей из Москвы с крупным счётом, забив в этих матчах 11 голов. На прошлой неделе на "Газпром-арене" был разгромлен "Спартак" (7:1).
"Зенит" набрал 29 очков и упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. "Динамо" с 23 баллами осталось на второй позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 13-й тур
"Зенит" – "Динамо" — 4:1
Гол: Клаудиньо 8' (1:0), Фомин, с пенальти 56' (1:1), Вендел 66' (2:1), Дзюба 69' (3:1), Ракицкий 85' (4:1)
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