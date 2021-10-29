Байден назвал неуклюжим поведение США в отношении Франции при формировании AUKUS

Соединённые Штаты повели себя "неуклюже" в отношении Франции при формировании нового партнёрства в сфере безопасности AUKUS с Великобританией и Австралией. Об этом сообщил президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов во время встречи в Риме с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

"Думаю, то, что мы сделали, было, если использовать фразу на английском, неуклюжим. Это было сделано без изящества. Я находился под впечатлением, что определённые действия были предприняты [американскими должностными лицами], но они не были предприняты", — сказал Байден, подразумевая шаги Вашингтона, направленные на создание AUKUS.

Байден отметил, что у него было впечатление, что Париж якобы заранее проинформировали об этом решении. Однако, по его словам, в итоге вся эта ситуация обернулась "острым кризисом" во франко-американских отношениях. При этом лидер США подчеркнул, что Франция является крайне важным партнёром для Штатов, так как державы придерживаются "одних и тех же ценностей".