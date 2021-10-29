Пьяного россиянина без загранпаспорта депортировали из Египта, связав на обратном рейсе

Отпуск россиянина в Египте продлился недолго, ведь после прилёта в Хургаду оказалось, что у мужчины нет загранпаспорта. Кроме того, из-за неадекватного состояния было решено депортировать его в Москву, но уже связанным.

Как рассказали Лайфу в пресс-службе авиакомпании "Россия", мужчина прилетел в Египет с женой и дочерью. Он начал вести себя деструктивно уже во время полёта, а на паспортном контроле в аэропорту Хургады оказалось, что необходимого для прохождения границы документа у него с собой нет. Миграционные власти Египта решили депортировать туриста обратно, однако претензии мужчины на этом только начались. Из-за его поведения обратный вылет задержали на пару часов, а бортпроводники решили связать его для безопасности других пассажиров. По прилёте в Москву нарушителя передали правоохранителям. Сейчас он находится в международной зоне аэропорта, пока идёт поиск потерянных документов.