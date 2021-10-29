США собрались выдворить ещё 55 российских дипломатов

Вашингтон потребовал, чтобы ещё 55 российских дипломатов и административно-технических работников Посольства РФ и консульств покинули США в ближайшее время. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"С учётом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что ещё 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это, по сути, означает высылку), обстановка на дипломатическом "фронте" только усугубится", — говорится в её заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Дипломат уточнила, что на данный момент у американцев в РФ работает около 130 человек, тогда как в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах — в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200. Вместе с тем в ответ на требование США Захарова заявила, что РФ оперативно отреагирует на любое враждебное действие Вашингтона в отношении сотрудников российских дипломатических представительств.

"На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ", — подчеркнула Захарова.