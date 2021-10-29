НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Макрон не увидел доказательств манипулирования ценами на газ со стороны России

Лидер Франции заявил, что европейской энергетике нужно развиваться, чтобы постепенно отказываться от этого вида топлива.

29 октября, 19:21

Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на газ со стороны России. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"У меня нет свидетельств тому, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чём не обвиняю. Речь идёт о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями", — сказал президент в интервью британской газете.

Макрон при этом расплывчато ответил на вопрос о том, не слишком ли сильно Евросоюз зависит от поставок газа со стороны российского "Газпрома". Вместе с тем выразил уверенность, что европейская энергетика должна развиваться, чтобы найти альтернативу газу.

Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

Вторая нитка "Северного потока – 2" может быть заполнена газом до конца года

Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1