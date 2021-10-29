Макрон не увидел доказательств манипулирования ценами на газ со стороны России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на газ со стороны России. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

"У меня нет свидетельств тому, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чём не обвиняю. Речь идёт о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями", — сказал президент в интервью британской газете.