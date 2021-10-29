Макрон не увидел доказательств манипулирования ценами на газ со стороны России
Лидер Франции заявил, что европейской энергетике нужно развиваться, чтобы постепенно отказываться от этого вида топлива.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на газ со стороны России. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
"У меня нет свидетельств тому, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чём не обвиняю. Речь идёт о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями", — сказал президент в интервью британской газете.
Макрон при этом расплывчато ответил на вопрос о том, не слишком ли сильно Евросоюз зависит от поставок газа со стороны российского "Газпрома". Вместе с тем выразил уверенность, что европейская энергетика должна развиваться, чтобы найти альтернативу газу.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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