Голосование за участников премии "Мы вместе" завершится уже через неделю

На сайте "Добро.рф" продолжается народное голосование по международной премии "Мы вместе". В финал вышли 288 авторов социальных проектов со всей России. Так, в треке "Бизнес" представлено 80 проектов, "Медиа" — 76, "Волонтёры и НКО" — 132.

Благодаря поддержке земляков, медийных личностей и даже глав регионов многие участники конкурса уже набрали свыше тысячи голосов. Голосование продлится ещё неделю, до 5 ноября.

Уточняется, что голоса, которые получат участники, дадут бонус к баллам Федерального жюри премии, которое оценивает финалистов параллельно с ходом голосования. Бонусы за голосование получат шесть лидеров по каждой категории. Например, участвующие в треке "Волонтёры и НКО" получат до 21 балла, финалисты трека "Бизнес" — до 26, "Медиа" — до 13. Одержат победу те, кто в общей сложности наберёт большее количество баллов.

Добавим, что победителей премии объявят на Международном форуме гражданского участия, который состоится в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в период с 2 по 5 декабря.