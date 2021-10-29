В России здания "оделись в красное" во Всемирный день борьбы с инсультом. Видео предоставлено Лайфу © Российское кардиологическое общество и компания Bayer

В 14 российских городах сегодня в рамках социальной акции "Оденься в красное!" изменили цвет архитектурные объекты, здания и телебашни. Во Всемирный день борьбы с инсультом участие в акции приняли Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Саранск, Пермь, Самара, Ростов-на-Дону, Тула, Якутск, Волгоград, Великий Новгород, Нижний Новгород, Тверь и Казань.

"Уже на протяжении семи лет мы реализуем социально-образовательную акцию "Оденься в красное!". За последние два года актуальность проекта особенно возросла вследствие рисков и летальных последствий от CoViD-19 для лиц с наличием сердечно-сосудистых заболеваний", — рассказывает один из авторов проекта, президент Российского кардиологического общества академик РАН Евгений Владимирович Шляхто.

Медицинский директор компании Bayer в России и СНГ кандидат медицинских наук Дмитрий Власов добавляет, что гиподинамия, стресс, изменения в образе жизни и повышенная нагрузка на систему здравоохранения повышают факторы риска инсульта и других болезней системы кровообращения в период пандемии коронавируса. В целом за последние 30 лет количество инсультов выросло на 70%, смертность — на 43%. Сумма потенциальных лет жизни, утраченных из-за преждевременной смерти и нетрудоспособности в силу болезни, увеличилась на 32% за этот же период.

Смертность по причине сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему занимает первое место в России и мире. Самые опасные среди них — ишемическая болезнь сердца (на неё приходится 16% от общего числа смертей) и инсульт (примерно 11%). Врачи напоминают, что до 80% случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни.

Поддержать акцию может каждый: опубликовать фотографию в социальных сетях в красной одежде, рассказать в посте о мерах профилактики инсульта и указать хештеги #ОденьсявКрасное, #ДеньборьбысИнсультом2021, #GoRed_Russia.

Меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний включают в себя: отказ от курения (в том числе электронных сигарет и систем нагревания табака);

здоровое, сбалансированное питание (снижение потребления соли, жирных и жареных продуктов);

физическая активность (не менее 150 минут в неделю);

отказ от употребления алкоголя;

регулярное измерение показателей артериального давления, сахара в крови и холестерина.