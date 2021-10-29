Только если Россия начнёт полномасштабные военные действия против Украины, власти этой страны примут решение об ударе ракетами по территории РФ. Об этом заявил внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

"Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам. Если это и будет, то при одном условии — Россия начала полномасштабный военный конфликт против Украины", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что Украина в этом случае будет "бить по законным военным целям".