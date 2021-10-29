"Будем бить по военным целям": Условие применения ракет против России обозначили на Украине
Политик заверил, что "никто не собирается вести огонь по жилым кварталам". В Госдуме ранее называли заявления о таких ударах "безумными фантазиями".
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Только если Россия начнёт полномасштабные военные действия против Украины, власти этой страны примут решение об ударе ракетами по территории РФ. Об этом заявил внештатный советник главы офиса украинского президента, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
"Никто не собирается вести огонь по жилым кварталам. Если это и будет, то при одном условии — Россия начала полномасштабный военный конфликт против Украины", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
Он добавил, что Украина в этом случае будет "бить по законным военным целям".
Ранее в Госдуме раскритиковали Арестовича за "безумные фантазии" о ракетах, нацеленных на Москву. По словам депутата Олега Морозова, "дело не в ракетах, которых на самом деле нет", а в том, что такими заявлениями политические деятели Украины играют на антироссийских настроениях и создают атмосферу ненависти, что крайне негативно сказывается на отношениях Москвы и Киева и на перспективах их развития.
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