В российских колледжах могут закрыть набор по 43 специальностям
Как пояснили в Минпросвещения, это будет сделано с учётом потребностей отечественного рынка труда.
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С 31 декабря 2021 года может быть прекращён приём в колледжи и техникумы по 43 специальностям. О таких планах Министерства просвещения России говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утверждённых приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приёма на обучение по ним с 31 декабря 2021 года", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, цель таких реформ — учитывать в образовании потребности рынка труда. Ведомство хочет прекратить приём по таким профессиям, как рекламный агент, контролёр банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и другим.
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А ранее Лайф рассказывал, что были названы три причины роста популярности колледжей в России. Одна из них — возможность за короткий промежуток времени освоить профессию, с которой можно выходить на рынок труда и зарабатывать.
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