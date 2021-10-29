В российских колледжах могут закрыть набор по 43 специальностям

С 31 декабря 2021 года может быть прекращён приём в колледжи и техникумы по 43 специальностям. О таких планах Министерства просвещения России говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом приказа вносятся изменения в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утверждённых приказами Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ, в части прекращения приёма на обучение по ним с 31 декабря 2021 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, цель таких реформ — учитывать в образовании потребности рынка труда. Ведомство хочет прекратить приём по таким профессиям, как рекламный агент, контролёр банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и другим.