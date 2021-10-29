"Инста-модель" из Петербурга показала одно место на фоне Исаакиевского собора. Видео © Instagram / Ира Волкова

В Cети обратили внимание на фото и видео "инста-модели" из Санкт-Петербурга, которая показала одно место без штанов на фоне Исаакиевского собора. Некая Ира Волкова с татуировкой "грешница" опубликовала свой фотосет ещё летом. Как отмечает телеграм-канал SHOT, скандальные кадры начали расходиться именно в эти дни на фоне приговора другому блогеру, оскандалившемуся фотосессией на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Сама автор считает, что так ей мстят микрозаймы за некогда неотданный долг.

"Видели, что микрозаймы могут сделать за 19 тысяч рублей. Какая реклама "анти", — приводится сообщение со страницы в "Инстаграме".

Прежде чем аккаунт "грешницы" был закрыт, её директ завалило хейтом. Как отмечается, на странице были и другие эротические фото, а также предложение купить самые горячие снимки.