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"Инста-модель" из Петербурга показала одно место на фоне Исаакиевского собора

Девушка сделала неприличные снимки ещё летом, но теперь на них обратили внимание на фоне приговора таджикскому блогеру за скандальное фото у храма Василия Блаженного.

29 октября, 20:47
<p>Фото © Instagram / Ира Волкова</p>

Фото © Instagram / Ира Волкова

"Инста-модель" из Петербурга показала одно место на фоне Исаакиевского собора. Видео © Instagram / Ира Волкова

В Cети обратили внимание на фото и видео "инста-модели" из Санкт-Петербурга, которая показала одно место без штанов на фоне Исаакиевского собора. Некая Ира Волкова с татуировкой "грешница" опубликовала свой фотосет ещё летом. Как отмечает телеграм-канал SHOT, скандальные кадры начали расходиться именно в эти дни на фоне приговора другому блогеру, оскандалившемуся фотосессией на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. Сама автор считает, что так ей мстят микрозаймы за некогда неотданный долг.

"Видели, что микрозаймы могут сделать за 19 тысяч рублей. Какая реклама "анти", — приводится сообщение со страницы в "Инстаграме".

Прежде чем аккаунт "грешницы" был закрыт, её директ завалило хейтом. Как отмечается, на странице были и другие эротические фото, а также предложение купить самые горячие снимки.

Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Задержанная блогерша оправдалась за пикантную съёмку на фоне храма

Ранее Лайф писал, что автору скандальной фотосессии на фоне храма Руслану Бобиеву и его подруге вынесли приговор. Девушка перед заседанием суда выразила надежду, что ей не дадут срок. Она призналась, что ходила за блогером, "как собачка", и не участвовала в выборе места для съёмки.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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