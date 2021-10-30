В Петербурге откроют памятник погибшим при крушении над Синайским полуостровом

"Я думаю, что мероприятия, которые запланированы в честь 6-й годовщины этой трагедии, пройдут достойно в этих святых местах — и на Серафимовском кладбище, и во Всеволожске, и в храмах. И мы вспомним об этих людях. Но и дальше нам нужно быть внимательными и бдительными", — сказал в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" Александр Ржаненков.