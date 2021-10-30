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В Петербурге откроют памятник погибшим при крушении над Синайским полуостровом

Среди погибших было 136 жителей Северной столицы и 48 — Ленинградской области. В общей сложности жертвами теракта стали 224 человека.

29 октября, 21:28
<p>Кадр из видео © <a href="https://topspb.tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Санкт-Петербурге 30 октября откроют памятник погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Мемориал получит название "Сложенные крылья", рассказал депутат и председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Петербурга 7-го созыва Александр Ржаненков.

"Я думаю, что мероприятия, которые запланированы в честь 6-й годовщины этой трагедии, пройдут достойно в этих святых местах — и на Серафимовском кладбище, и во Всеволожске, и в храмах. И мы вспомним об этих людях. Но и дальше нам нужно быть внимательными и бдительными", — сказал в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" Александр Ржаненков.

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Лайф напоминает, что крушение лайнера Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа" произошло 31 октября 2015 года в северной части Синайского полуострова. На борту было 224 человека, из них 217 пассажиров. В том числе в лайнере находилось 20 детей, самому младшему из которых было всего десять месяцев. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Позже глава ФСБ России опубликовал доклад, согласно которому крушение стало следствием теракта.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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