"Просто не сможем сдержать": Глава ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса
Тедрос Аданом Гебреисус призывает человечество сделать выводы из этой пандемии, чтобы подготовиться к следующей.
Тедрос Аданом Гебреисус. Фото © ТАСС / EPA
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что рано или поздно на земле появится новый опасный для человечества вирус. Об этом он сказал на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.
"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам даёт, и подготовиться к следующей", — сказал Гебреисус.
Как отметил глава ВОЗ, биологи не сомневаются, что "в какой-то момент появится ещё один вирус, который мы просто не сможем сдержать". А угрозы такого уровня требуют политических решений на высоком уровне. Поэтому Гебреисус считает, что "Группа двадцати" должна поддержать принятие международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.
Отдельно Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в разных странах. По его данным, прививки получили 36% жителей планеты, но в Африке этот показатель составляет "лишь 6%".
Ранее Лайф сообщал, что в России выявили уже пять случаев заражения новой мутацией дельта-штамма ковида.
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