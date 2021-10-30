Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что рано или поздно на земле появится новый опасный для человечества вирус. Об этом он сказал на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.

"Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам даёт, и подготовиться к следующей", — сказал Гебреисус.

Как отметил глава ВОЗ, биологи не сомневаются, что "в какой-то момент появится ещё один вирус, который мы просто не сможем сдержать". А угрозы такого уровня требуют политических решений на высоком уровне. Поэтому Гебреисус считает, что "Группа двадцати" должна поддержать принятие международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них.

Отдельно Тедрос Аданом Гебреисус обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в разных странах. По его данным, прививки получили 36% жителей планеты, но в Африке этот показатель составляет "лишь 6%".