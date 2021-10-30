Спецпредставитель президента заявил о неизбежности отказа России от "нефтяной иглы"

Отказ от "нефтяной иглы" становится неизбежным для России из-за энергоперехода, который сейчас активно обсуждается на Западе. Об этом накануне климатического саммита в Глазго заявил советник, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Мировой экономический уклад нас к этому ведёт, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться", — заявил в интервью РБК Эдельгериев.

Он напомнил, что президент Владимир Путин подписал ряд указов по увеличению объёма несырьевого неэнергетического экспорта как минимум на 70% к 2030 году. Страна должна достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Советник президента назвал такую формулировку очень правильной в контексте гибкости по срокам достижения цели. По его словам, это возможно в зависимости от конъюнктуры рынка и действий зарубежных партнёров. Ускорит процесс, по мнению Эдельгериева, отсутствие двойных стандартов, элементов сдерживания и протекционизма, а также общие углеродные рынки и признание ядерной энергии низкоуглеродной.

31 октября в шотландском Глазго начнёт свою работу главная мировая конференция по климату. Один из основных тезисов выступления российской делегации как раз станет технологическая нейтральность. Её цель — "обеспечить признание всех источников производства электроэнергии", включая атомную энергетику, которую Россия считает низкоуглеродной.