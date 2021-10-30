Эрика Давидыча задержали в Петербурге при помощи плана "Перехват"

Российского блогера Эрика Давидыча (Китуашвили) задержали на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге по плану "Перехват". По предварительным данным, за то, что он заблокировал движение и угрожал девушке на Кольцевой автомобильной дороге.

Как сообщает "Mash на Мойке", блогера разозлило то, что девушка не пропустила золотистый BMW Эрика Давидыча. Отмечается, что он был доставлен в отдел полиции.