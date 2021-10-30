Эрика Давидыча задержали в Петербурге при помощи плана "Перехват"
По предварительным данным, его отвезли в полицию из-за инцидента с девушкой на дороге.
Эрик Китуашвили. Фото © L!FE
Российского блогера Эрика Давидыча (Китуашвили) задержали на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге по плану "Перехват". По предварительным данным, за то, что он заблокировал движение и угрожал девушке на Кольцевой автомобильной дороге.
Как сообщает "Mash на Мойке", блогера разозлило то, что девушка не пропустила золотистый BMW Эрика Давидыча. Отмечается, что он был доставлен в отдел полиции.
Напомним, 19 октября 2018 года Дорогомиловский районный суд признал Китуашвили виновным по делу о мошенничестве с автомобильными страховками и отмыванию денег. Эрика Давидовича приговорили к четырём годам и восьми месяцам с отбыванием срока в колонии общего режима. При этом суд перезачёл время содержания Эрика в СИЗО, его отпустили на свободу.
Комментариев: 0