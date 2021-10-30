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"Очень им горжусь": Эд Ширан выпустил новый сольный альбом

Британский певец также рассказал о своём самочувствии. До этого он сообщал поклонникам, что заболел ковидом.

29 октября, 22:58
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/edsheeran/status/1454002947919163398/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Эд Ширан</a></p>

Фото © Twitter / Эд Ширан

Британский музыкант Эд Ширан объявил о выходе своего четвёртого сольного альбома. Певец рассказал поклонникам, что это Equals — его любимчик.

"Из всех моих альбомов этот самый любимый. Очень им горжусь. Спасибо всем тем замечательным людям, которые помогали мне над ним работать. Надеюсь, что поклонникам он понравится не меньше", — написал Эд Ширан на своей странице в "Твиттере".

До этого Ширан, заболевший коронавирусом, в интервью Би-би-си рассказал, что ему намного лучше. "Думаю, что всё это уже идёт к завершению, но в начале недели симптомы у меня были довольно паршивые", — сообщил музыкант.

Из-за положительного результата теста на ковид он отменил концерты. Поклонники Эда Ширана заволновались из-за состояния его здоровья и попросили ежедневно сообщать о динамике болезни.

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Ранее Лайф также рассказывал, что Ширан сбросил 25 килограммов, отказавшись от пива с сосисками. Музыкант пару лет назад подвергся нападкам пользователей Сети и решил изменить образ жизни.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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