"Очень им горжусь": Эд Ширан выпустил новый сольный альбом
Британский певец также рассказал о своём самочувствии. До этого он сообщал поклонникам, что заболел ковидом.
Фото © Twitter / Эд Ширан
= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 29, 2021
Британский музыкант Эд Ширан объявил о выходе своего четвёртого сольного альбома. Певец рассказал поклонникам, что это Equals — его любимчик.
"Из всех моих альбомов этот самый любимый. Очень им горжусь. Спасибо всем тем замечательным людям, которые помогали мне над ним работать. Надеюсь, что поклонникам он понравится не меньше", — написал Эд Ширан на своей странице в "Твиттере".
До этого Ширан, заболевший коронавирусом, в интервью Би-би-си рассказал, что ему намного лучше. "Думаю, что всё это уже идёт к завершению, но в начале недели симптомы у меня были довольно паршивые", — сообщил музыкант.
Из-за положительного результата теста на ковид он отменил концерты. Поклонники Эда Ширана заволновались из-за состояния его здоровья и попросили ежедневно сообщать о динамике болезни.
Ранее Лайф также рассказывал, что Ширан сбросил 25 килограммов, отказавшись от пива с сосисками. Музыкант пару лет назад подвергся нападкам пользователей Сети и решил изменить образ жизни.
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