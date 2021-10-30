= (equals) is out now. This is my favourite album I’ve made, I’m so proud of it. Thank you to all the wonderful people who worked on it with me. To the fans, I hope you love it as much I do, it’s been a long journey to this point. Have a fantastic weekend xx pic.twitter.com/s8mQ1pLKYj — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) October 29, 2021

Британский музыкант Эд Ширан объявил о выходе своего четвёртого сольного альбома. Певец рассказал поклонникам, что это Equals — его любимчик.

"Из всех моих альбомов этот самый любимый. Очень им горжусь. Спасибо всем тем замечательным людям, которые помогали мне над ним работать. Надеюсь, что поклонникам он понравится не меньше", — написал Эд Ширан на своей странице в "Твиттере".

До этого Ширан, заболевший коронавирусом, в интервью Би-би-си рассказал, что ему намного лучше. "Думаю, что всё это уже идёт к завершению, но в начале недели симптомы у меня были довольно паршивые", — сообщил музыкант.

Из-за положительного результата теста на ковид он отменил концерты. Поклонники Эда Ширана заволновались из-за состояния его здоровья и попросили ежедневно сообщать о динамике болезни.