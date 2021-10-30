Мошенники освоили схему обмана россиян под предлогом вакцинации

На Среднем Урале мошенники начали под видом "вакцинации" на дому втираться в доверие к гражданам, в основном пенсионного возраста. Представляясь терапевтами, они звонят в дверь и предлагают сделать прививку от коронавирусной инфекции. Попав в квартиру, злоумышленники обворовывают стариков.

"К моей пожилой маме в квартиру позвонил мужчина и, представившись участковым терапевтом, предложил впустить его, чтобы обговорить возможность вакцинации против ковида на дому... Уверен, что это был мошенник, потому что на всякий случай позвонил в поликлинику, где, услышав мою историю, воскликнули: "У нас людей не хватает, чтобы все вызовы обслужить! О каких обходах квартир может идти речь!" — написал в газету "Известия" читатель.

Между тем, согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения от 29 июня 2021 года, в которых говорится о порядке проведения вакцинации взрослого населения от CoViD-19, все работы по проведению подобной вакцинации могут осуществляться только мобильными медицинскими бригадами. Ответственность за обоснованность допуска к вакцинации в этом случае будет лежать на враче или фельдшере. Несмотря на то что вакцинация на дому действительно существует, гражданам необходимо проявить бдительность, прежде чем впускать кого-то в дом.

"Если к вам кто-то приходит и говорит, что это связано с вакцинацией, то, не открывая дверь, необходимо позвонить в местную поликлинику и спросить, направляли ли они мобильную медицинскую бригаду для вакцинации", — предупредил медицинский юрист Асад Юсуфов. Он отметил, что при отрицательном ответе необходимо вызвать полицию.

Кроме того, на днях стало известно о том, что в Рязанской области злоумышленники звонят гражданам под предлогом опроса о вакцинации. Они просят людей нажимать определённые кнопки в случае, если собеседник сделал прививку, после чего взламывают и блокируют телефон. В Москве злоумышленники звонили пенсионерам, представляясь сотрудниками столичного Депздрава и пенсионного отдела, и сообщали им, что после пройденной вакцинации от коронавируса, а также в связи с медотводом необходимо привязать QR-код к социальной карте москвича, для чего необходимо сообщить пароль из СМС-сообщения. После этого, получив пароль, мошенники воровали деньги с банковских карт пенсионеров.