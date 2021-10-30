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Москвичам пообещали необычно тёплые для конца октября выходные

Роман Вильфанд отметил, что погода будет нехарактерной для умеренных широт.

29 октября, 23:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Жителей Москвы в предстоящие выходные ожидает тёплая погода для умеренных широт европейской части России — до плюс 12–14 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вот уже 30 октября — плюс 12–14 градусов, аналогичная температура в воскресенье. Максимальная температура в Москве — плюс 12–14 градусов. Конечно, это совершенно нехарактерно для умеренных широт европейской части России, для Москвы", — сказал Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ночные температуры также будут высокими. В Гидрометцентре обещают, что в Москве в ближайшую ночь, на субботу, минимальное значение прогнозируется в диапазоне плюс 7–9 градусов.

"Погода будет отставать от своего развития в ближайшие дни почти на полтора месяца", — уточнил Вильфанд.

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А ранее Лайф делился, что Вильфанд рассказал, какой погоды ждать россиянам в ноябре. В целом ситуация прогнозируется традиционной для этого месяца, отметил синоптик.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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