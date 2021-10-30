Жителей Урала и Сибири предупредили о морозах до -27 градусов

Волна холодного воздуха в начале ноября накроет Урал и юг Западной Сибири. Сначала ночные 20-градусные морозы ударят по Нижнему Тагилу, Сургуту, Тюмени и Омску. В Ханты-Мансийске температура опустится до -27 градусов. Такой прогноз дал руководитель центра "Метео", метеоролог, эколог Александр Шувалов. В Москве меж тем в ближайшие три дня ожидается +9...+16 градусов, сообщил эксперт.

"Утром 3 ноября в Екатеринбурге -10...-12 градусов, подобные погодные явления ждут и Челябинск, а вот ближе всех к ядру холодного антициклона окажется Нижний Тагил, в ночь с 3 на 4 ноября в городе первые 20-градусные морозы, также в Ханты-Мансийске, Сургуте -20...-23, в Тюмени, Омске — -15...-20", — рассказал Шувалов в беседе с порталом Ura.ru.

Такой провал холода заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила тем, что в первых числах ноября по северной части России пройдёт атлантический циклон. Он двигается с запада по северу, не заходя в центр Европейской России, и если на Урале арктический воздух немного разбавляется, то на севере холод пересиливает.

"Первые серьёзные морозы ожидаются 1 ноября в центральных районах Ханты-Мансийского округа, ночью до -22...-27, днём в западной половине до -15, по восточной — -13...-18, местами до -23. И такая морозная погода сохранится до 3 ноября. При этом на Ямале не так серьёзно холодно: в ночь на 1 ноября около -20...-23 градусов и днём до -12...-17", — рассказала Паршина.

По её словам, небольшое похолодание с сильными ветрами ждёт также юг Западной Сибири. В Новосибирской, Кемеровской области скорость ветра до 23 м/с, в горах Республики Алтай до 28 м/с. Температура воздуха в Новосибирской области 1 ноября ночью -7...-12, днём -4...+1, в Томской — -5...-10, днём -3...-8, в Кемеровской — -7...-12, днём -2...-7, в Алтайском крае — -5...-10, днём — -2...+3.