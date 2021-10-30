Инфекционист Коновалов объяснил необходимость вакцинации детей от ковида

Инфекционист Иван Коновалов объяснил необходимость вакцинации детей от ковида. Видео © LIFE

Эксперты изначально понимали необходимость детской вакцинации от коронавируса, заблуждений на этот счёт не было, однако для проведения такой процедуры необходимо завершить исследования. Об этом рассказал кандидат медицинских наук доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов в студии шоу "Дайте сказать!".

"На сегодняшний день этот процесс (заболевания коронавирусом — Прим. Лайфа) протекает совсем по-другому. У нас активно болеющих детей порядка 60 тысяч, причём ряд из них болеют крайне тяжело. И во всём мире показано, что дети тоже могут погибать от коронавирусной инфекции, особенно если мы говорим про детей первого года жизни с какими-то врождёнными пороками развития и нарушениями хронического характера. Поэтому да, вакцинация была изначально рассчитана на то, что мы должны прививать детей, как и против других инфекций", — рассказал Коновалов.

Он отметил, что в данный момент для старта детской вакцинации в России есть все инструменты, необходимо только завершить пострегистрационные исследования. Эксперт напомнил, что сразу после регистрации "Спутника V" в инструкции было установлено ограничение: прививаться препаратом могли только здоровые люди в возрасте с 18 до 60 лет. Однако после проведения необходимых испытаний эти границы постепенно расширяются, что вполне нормально и логично.

"Конечно, сейчас, по сути, мы подошли к этапу начала вакцинации подростков старше 12–14 лет, потому что они значимо влияют на передачу инфекции. Тогда как большинство стран Юго-Восточной Азии, Европы, США применяют вакцины даже среди детей школьного возраста", — заключил Коновалов.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Коновалов также побеседовал с ведущими о мифах о чипировании и изменении генома после вакцинации, ограничениях и фальшивых QR-кодах. Смотрите по ссылке.