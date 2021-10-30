Мурашко: Около половины детей болеют ковидом бессимптомно
При этом в отдельных регионах России в ежедневной заболеваемости несовершеннолетних есть разброс, заметила главврач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова.
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Дети, как и взрослые, подвержены заболеванию ковидом, однако около половины всех заразившихся несовершеннолетних болеют в бессимптомной форме. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"По статистике медицинской, 50% детей болеют бессимптомно", — сказал глава Минздрава в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.
Главврач Владимирской областной детской клинической больницы Светлана Макарова уточнила, что в регионе есть разброс по заболеваемости детей, ведь вчера зарегистрировали 156 заболевших ребят, а уже сегодня — 175. Всего же в области коронавирус подтверждён у около двух тысяч детей, что составляет 13% от всех пациентов с ковидом.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что решение об обязательной вакцинации детей должны принимать специалисты. Сейчас в России почти 60 тысяч несовершеннолетних лечатся от коронавируса, а у половины пациентов из младшей возрастной группы проявляются острые симптомы болезни.
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