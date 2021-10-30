Смолов пропустит ближайший матч "Локомотива" из-за сомнительного теста на коронавирус

"Фёдор Смолов сдал сомнительный тест на CoViD-19. Нападающий остался в Москве и пропустит матч команды против ФК "Нижний Новгород". Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни CoViD-19. На данный момент медицинский штаб "Локомотива" расценивает результат его анализа как ложноположительный", — говорится в сообщении.