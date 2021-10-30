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Смолов пропустит ближайший матч "Локомотива" из-за сомнительного теста на коронавирус

Уже сегодня железнодорожники на выезде встретятся с "Нижним Новгородом" в рамках 13-го тура РПЛ.

30 октября, 10:39
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов пропустит матч против "Нижнего Новгорода" из-за сомнительного теста на коронавирус. Об этом пишет пресс-служба столичного клуба.

"Фёдор Смолов сдал сомнительный тест на CoViD-19. Нападающий остался в Москве и пропустит матч команды против ФК "Нижний Новгород". Фёдор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни CoViD-19. На данный момент медицинский штаб "Локомотива" расценивает результат его анализа как ложноположительный", — говорится в сообщении.

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Все члены команды также сдали тесты на коронавирус, однако у всех он показал отрицательный результат. В клубе подчеркнули, что "Локомотив" чётко придерживается рамок санитарного регламента.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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