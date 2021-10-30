Футболист сборной России Головин может перейти в английский клуб
Порталом Transfermarkt один из лидеров нашей сборной оценивается в 28 миллионов евро.
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Полузащитник "Монако" Александр Головин может уже зимой стать футболистом английского "Эвертона", пишет "Спорт-Экспресс".
При этом никаких комментариев со стороны игрока или клубов на этот счёт пока не поступало. Добавим, что порталом Transfermarkt Головин оценивается в 28 миллионов евро.
Ранее Лайф сообщал, что другой россиянин — Алексей Миранчук — может зимой перейти в итальянский клуб "Торино".
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