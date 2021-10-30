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Российский хоккеист выпал из окна 25-го этажа и погиб

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

30 октября, 09:15
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<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Российский хоккеист Иван Биткин погиб после того, как выпал из окна 25-го этажа здания на Хорошёвском шоссе в Москве, пишет "Пятый канал".

По информации телеканала, хоккеист упал на козырёк жилого дома, а прибывшим на место происшествия медикам не удалось его спасти. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП. Добавим, что Биткин выступал за клубы "Звезда", "Торос", а также "Ценг Тоу" из Китая.

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Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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