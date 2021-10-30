Российский хоккеист выпал из окна 25-го этажа и погиб
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото © ТАСС / Сергей Коньков
Российский хоккеист Иван Биткин погиб после того, как выпал из окна 25-го этажа здания на Хорошёвском шоссе в Москве, пишет "Пятый канал".
По информации телеканала, хоккеист упал на козырёк жилого дома, а прибывшим на место происшествия медикам не удалось его спасти. Сейчас выясняются обстоятельства ЧП. Добавим, что Биткин выступал за клубы "Звезда", "Торос", а также "Ценг Тоу" из Китая.
Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске сразу после матча умер хоккеист любительской команды Денис Гнездилов.
Хоккей. Интересное по теме
"Страсть к забиванию голов": Овечкину осталось два точных броска до рекорда Халла в НХЛ
сегодня в 03:54
"Будет хорошо для хоккея": Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд по количеству шайб в НХЛ
вчера в 08:16
"Плохо по их высочайшим стандартам": Капризов, Панарин и Радулов получили "жирные" контракты в НХЛ, но пока играют слабо
28 октября, 21:40
Комментариев: 0