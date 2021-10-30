Российские фигуристки взяли первые три места в короткой программе на 2-м этапе Гран-при
Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не оставили конкуренткам шансов.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
По итогам короткой программы во втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере россиянки заняли первые три места. Лидером оказалась Камила Валиева с показателем 84,19 балла.
На втором месте Елизавета Туктамышева с 81,24 балла, а за ней идёт Алёна Косторная с 75,58 балла. Произвольная программа будет представлена завтра, 31 октября.
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