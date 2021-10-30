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Российские фигуристки взяли первые три места в короткой программе на 2-м этапе Гран-при

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Алёна Косторная не оставили конкуренткам шансов.

30 октября, 03:35
<p>Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По итогам короткой программы во втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере россиянки заняли первые три места. Лидером оказалась Камила Валиева с показателем 84,19 балла.

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На втором месте Елизавета Туктамышева с 81,24 балла, а за ней идёт Алёна Косторная с 75,58 балла. Произвольная программа будет представлена завтра, 31 октября.

Ранее Лайф рассказывал, что Александра Трусова героически выиграла турнир в США, но её победа возмутила недоброжелателей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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