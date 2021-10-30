Российские фигуристки взяли первые три места в короткой программе на 2-м этапе Гран-при

По итогам короткой программы во втором в сезоне этапе Гран-при в Ванкувере россиянки заняли первые три места. Лидером оказалась Камила Валиева с показателем 84,19 балла.

На втором месте Елизавета Туктамышева с 81,24 балла, а за ней идёт Алёна Косторная с 75,58 балла. Произвольная программа будет представлена завтра, 31 октября.