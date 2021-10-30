В России предложили изменить форму полисов ОМС с 2022 года

Бумажные и пластиковые полисы медстрахования в России, возможно, с 2022 года заменят на цифровые. Такой законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию во втором чтении. На эти цели в бюджете предусмотрено 3,3 миллиарда рублей.

Как сообщает "Парламентская газета", предполагается, что полис будет появляться по факту рождения или получения гражданства. При этом по желанию человека останется возможность оформить полис на физическом носителе. Таким образом, с 1 января у застрахованных будет возможность отказаться от пластикового или бумажного полиса ОМС в пользу реестровой записи в системе Федерального фонда ОМС. Для получения медпомощи в поликлинике или больнице достаточно будет предъявить паспорт.