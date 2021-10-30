В пригороде Вашингтона усилены меры безопасности из-за террористической угрозы

В штате Вирджиния полиция приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы для ключевых объектов, расположенных недалеко от Вашингтона. Угроза связана с террористической группировкой ИГИЛ*, сообщает телеканал CBS. Правоохранительные органы получили предупреждение о повышенном риске для торговых центров.

"Мы увеличили присутствие полиции по всему графству, включив в него основные магистрали, транзитные узлы, торговые площади и торговые центры", — передаёт телеканал слова начальника полиции округа Фэрфакс Кевина Дэвиса.

Как сообщается в материале, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни, когда в США отмечают Хеллоуин, а также в преддверии губернаторских выборов в Вирджинии, которые пройдут 2 ноября. Официальные лица заявляют, что угроза со стороны международной террористической группировки и "Аль-Каиды"* также усиливается.

Как сообщал Лайф ранее, под Мурманском ликвидирован сторонник ИГИЛ, готовивший теракты на военных объектах. Его пытались задержать с поличным, однако он оказал сопротивление и был убит.