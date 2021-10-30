НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В пригороде Вашингтона усилены меры безопасности из-за террористической угрозы

Предупреждение об опасности поступило относительно торговых центров. Режим повышенной готовности продлится как минимум до 2 ноября.

30 октября, 03:04

Фото © ТАСС / CLEMENS BILAN

В штате Вирджиния полиция приведена в состояние повышенной готовности из-за потенциальной угрозы для ключевых объектов, расположенных недалеко от Вашингтона. Угроза связана с террористической группировкой ИГИЛ*, сообщает телеканал CBS. Правоохранительные органы получили предупреждение о повышенном риске для торговых центров.

"Мы увеличили присутствие полиции по всему графству, включив в него основные магистрали, транзитные узлы, торговые площади и торговые центры", — передаёт телеканал слова начальника полиции округа Фэрфакс Кевина Дэвиса.

Как сообщается в материале, усиленные меры безопасности будут действовать по меньшей мере в эти выходные дни, когда в США отмечают Хеллоуин, а также в преддверии губернаторских выборов в Вирджинии, которые пройдут 2 ноября. Официальные лица заявляют, что угроза со стороны международной террористической группировки и "Аль-Каиды"* также усиливается.

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГИЛ

ФСБ предотвратила теракт на Ставрополье, готовившийся сторонником ИГИЛ

Как сообщал Лайф ранее, под Мурманском ликвидирован сторонник ИГИЛ, готовивший теракты на военных объектах. Его пытались задержать с поличным, однако он оказал сопротивление и был убит.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1