Борец с коррупцией попался на крупной взятке в Благовещенске

Борец с коррупцией попался на взятке в Благовещенске. Видео © СУ СК РФ по Амурской области

В Амурской области полицейский, который по долгу службы должен сам бороться с коррупцией, попался на взятке. Фигурантом уголовного дела по соответствующей статье УК РФ стал глава отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД РФ. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

Фото © УФСБ РФ по Амурской области

"По данным следствия, 29 октября 2021 года на одной из парковок города Благовещенска подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, эта сумма стала первой частью 1,2 миллиона рублей, которые полицейский должен был получить "за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда и их заказчиком".

Этим делом занимались сотрудники УФСБ РФ по Амурской области. Подозреваемый пока помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его аресте.