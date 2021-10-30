Борец с коррупцией попался на крупной взятке в Благовещенске
По версии следствия, сотрудник МВД получил от коммерсанта 300 тысяч рублей в качестве аванса за "посредничество".
Борец с коррупцией попался на взятке в Благовещенске. Видео © СУ СК РФ по Амурской области
В Амурской области полицейский, который по долгу службы должен сам бороться с коррупцией, попался на взятке. Фигурантом уголовного дела по соответствующей статье УК РФ стал глава отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального УМВД РФ. Об этом сообщили в областном СУ СКР.
Фото © УФСБ РФ по Амурской области
"По данным следствия, 29 октября 2021 года на одной из парковок города Благовещенска подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, эта сумма стала первой частью 1,2 миллиона рублей, которые полицейский должен был получить "за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда и их заказчиком".
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Этим делом занимались сотрудники УФСБ РФ по Амурской области. Подозреваемый пока помещён в изолятор временного содержания. Решается вопрос о его аресте.
Ранее Лайф сообщал, что начальника колонии в Ульяновской области задержали за взятку часами стоимостью 50 тысяч. В ответ он должен был смягчить условия отбывания наказания одному из осуждённых.
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