Украинского топ-менеджера в энергетике возмутила рекордная прибыль "Газпрома"
Макогон считает, что рекордные доходы компания получает "за счёт европейских потребителей", злоупотребляя своими возможностями.
Фото © Facebook / Сергей Макогон
Глава компании – оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон возмутился данными о высокой прибыли "Газпрома" за девять месяцев 2021 года. Она составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее. Выручка же выросла более чем наполовину, до 4,215 триллиона рублей.
"Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев", — негодует Макогон на своей странице в "Фейсбуке".
По его мнению, такую прибыль "Газпром" получил "за счёт европейских потребителей" и благодаря "злоупотреблению доминирующим положением и созданию искусственного энергетического кризиса".
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве поделились планами спасения Европы от замерзания. Глава Центра анализа и стратегий заявил, что его страна собирается нарастить поставки дров на Запад.
Комментариев: 0