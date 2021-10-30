Украинского топ-менеджера в энергетике возмутила рекордная прибыль "Газпрома"

Глава компании – оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон возмутился данными о высокой прибыли "Газпрома" за девять месяцев 2021 года. Она составила 1,055 триллиона рублей против убытка в 558,226 миллиарда годом ранее. Выручка же выросла более чем наполовину, до 4,215 триллиона рублей.

"Газпром" поставил абсолютный рекорд по чистой прибыли за девять месяцев", — негодует Макогон на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, такую прибыль "Газпром" получил "за счёт европейских потребителей" и благодаря "злоупотреблению доминирующим положением и созданию искусственного энергетического кризиса".