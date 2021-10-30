YouTube нашёл и забанил президента Бразилии даже на странице его сына

Сервис видеохостинга YouTube удалил запись трансляции эфира президента Бразилии Жаира Болсонару, которую он разместил на канале своего сына Карлоса. Дело в том, что публикации для бразильского главы недоступны в течение недели из-за нарушения правил. А видео с канала его сына было удалено согласно правилам компании — они гласят, что запрещено публиковать контент пользователей, против которых введены ограничения.

"В соответствии с нашей политикой предупреждений канал президента Жаира Болсонару временно приостановлен, ему запрещено загружать видео с новым содержанием или транслировать в прямом эфире", — цитирует удаление видео Болсонару с канала сына новостной портал UOL.

В начале недели так же поступили с публикациями бразильского президента соцсети Facebook и Instagram, сообщает The Reuters. Речь идёт о видео, сделанном Болсонару, где он говорит о якобы имеющейся связи между вакцинами и ВИЧ. Во время одной из своих трансляций президент Бразилии процитировал сообщения, будто бы поступающие из Великобритании, о том, что вакцинация подавляет выработку собственных антител и способствует развитию синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД). Сейчас канал Жаира Болсонару продолжает оставаться временно заблокированным.

"Мы удалили видео с канала Жаира Болсонару за нарушение нашей политики медицинской дезинформации в отношении CoViD-19 из-за утверждения о том, что вакцины не снижают риск заражения этой болезнью и что они вызывают другие инфекционные заболевания", — цитирует сообщение сервиса The Reuters.