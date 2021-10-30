Врач рассказал о влиянии погодных температурных скачков на иммунитет человека

Традиционные для осенней погоды "температурные горки" ослабляют иммунитет, считает главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

"Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", — рассказал Тяжельников в беседе с РИА "Новости".

В связи с этим представитель Депздрава Москвы на фоне пандемии коронавируса и сезонного циркулирования гриппа призвал россиян к обязательной вакцинации.

Ранее Лайф сообщал, что Попова перечислила причины новой волны коронавируса в России. Глава Роспотребнадзора убеждена, что соблюдение мер безопасности и активная вакцинация в период нерабочих дней позволят гражданам провести Новый год в привычном режиме.