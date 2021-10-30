Врач рассказал о влиянии погодных температурных скачков на иммунитет человека
Эксперт объяснил, что организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям. Он призвал россиян вакцинироваться в обязательном порядке.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Традиционные для осенней погоды "температурные горки" ослабляют иммунитет, считает главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Людям, имеющим хронические заболевания, нужно особенно следить за здоровьем. Перепады погоды ослабляют иммунитет, поскольку организму приходится тратить силы на адаптацию к климатическим условиям", — рассказал Тяжельников в беседе с РИА "Новости".
В связи с этим представитель Депздрава Москвы на фоне пандемии коронавируса и сезонного циркулирования гриппа призвал россиян к обязательной вакцинации.
Ранее Лайф сообщал, что Попова перечислила причины новой волны коронавируса в России. Глава Роспотребнадзора убеждена, что соблюдение мер безопасности и активная вакцинация в период нерабочих дней позволят гражданам провести Новый год в привычном режиме.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. В десятках регионов РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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