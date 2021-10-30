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Гинцбург рассказал, почему ковидом болеют и привитые

Учёный отметил, что виной в том числе и "ускоренный" дельта-штамм нового коронавируса.

30 октября, 01:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Вакцинированные россияне заболевают коронавирусом по причине того, что у них не успевают сработать так называемые клетки памяти. Об этом заявил микробиолог, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать", — заявил Гинцбург в беседе с РИА "Новости".

По его словам, эта версия вируса изменила характер взаимодействия с клетками человеческого организма — паразит проникает внутрь них и скрывается там.

"Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", – добавил Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что для предотвращения ковида необходимо проходить вакцинацию раз в полгода. Таким образом можно добиться высокого титра антител.

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Ранее Лайф писал, что американская разведка поделилась выводами о происхождении коронавируса. По её версии, вирус мог распространиться из-за передачи от животного или в результате утечки из лаборатории. До этого Китай призвал поискать истоки пандемии CoViD-19 в американских лабораториях.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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