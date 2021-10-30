Гинцбург рассказал, почему ковидом болеют и привитые
Учёный отметил, что виной в том числе и "ускоренный" дельта-штамм нового коронавируса.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Вакцинированные россияне заболевают коронавирусом по причине того, что у них не успевают сработать так называемые клетки памяти. Об этом заявил микробиолог, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Привитые заражаются, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают сработать", — заявил Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
По его словам, эта версия вируса изменила характер взаимодействия с клетками человеческого организма — паразит проникает внутрь них и скрывается там.
"Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", – добавил Александр Гинцбург.
Он подчеркнул, что для предотвращения ковида необходимо проходить вакцинацию раз в полгода. Таким образом можно добиться высокого титра антител.
Ранее Лайф писал, что американская разведка поделилась выводами о происхождении коронавируса. По её версии, вирус мог распространиться из-за передачи от животного или в результате утечки из лаборатории. До этого Китай призвал поискать истоки пандемии CoViD-19 в американских лабораториях.
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