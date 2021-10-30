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Врачи рассказали о "пахучем" признаке рака поджелудочной железы

По мнению онкологов, часто на ранней стадии этот фактор упускают из виду, хотя он вполне очевиден и логически обоснован.

30 октября, 00:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Смертельно опасную опухоль в поджелудочной железе можно определить на ранней стадии, рассказали сотрудники онкологической клиники Coastal Cancer Center в США. Они объяснили, что новообразование препятствует попаданию пищеварительных ферментов в кишечник. А это приводит к тому, что организм перестаёт переваривать жирную пищу. Последствием может стать неприятный запах.

"В результате в кал попадают рыхлые, пахучие примеси из-за излишков жира", — цитирует выводы врачей издание Daily Express.

Такой запах и является признаком развития заболевания, отмечают врачи. Причём часто на ранней стадии этот фактор упускают из виду. Другим симптомом может быть пожелтение глазных белков и кожи. Кроме того, меняется цвет мочи — она становится слишком тёмной или светлой. Врачи также предупредили о возможной потере веса, аппетита, о появлении усталости. Однако для более точной постановки диагноза нужно обязательно обращаться к врачу, так как все эти признаки лишь косвенные.

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Как сообщал Лайф ранее, другие онкологи назвали безобидные симптомы злокачественной опухоли. Упустив их, больные рискуют позволить недугу перерасти в более агрессивную фазу.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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