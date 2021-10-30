









У автомобиля ВАЗ-2115, который столкнулся с КамАЗом на трассе "Кавказ" в Ингушетии, вырвало двигатель. Судя по всему, основной удар пришёлся в правую переднюю часть легковушки. Как видно на фото с места трагедии, которые оказались в распоряжении Лайфа, на это указывают изогнутые влево элементы кузова.

При этом на КамАЗе каких-либо значимых повреждений от удара ВАЗа не заметно. Лишь полуприцеп стоит в наклонённом положении.