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Вырвало двигатель: Лайф публикует фото разбитого ВАЗа, в котором родители везли 9 детей

Погибли мать и младенец. По предварительным данным, отец и остальные дети серьёзно не пострадали, их жизни ничего не угрожает.

30 октября, 00:10
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE
  • Фото © LiFE
    Фото © LiFE

Фото © LiFE

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У автомобиля ВАЗ-2115, который столкнулся с КамАЗом на трассе "Кавказ" в Ингушетии, вырвало двигатель. Судя по всему, основной удар пришёлся в правую переднюю часть легковушки. Как видно на фото с места трагедии, которые оказались в распоряжении Лайфа, на это указывают изогнутые влево элементы кузова.

При этом на КамАЗе каких-либо значимых повреждений от удара ВАЗа не заметно. Лишь полуприцеп стоит в наклонённом положении.

Разбилась семья: Стали известны подробности жуткой аварии с легковушкой, в которой везли 9 детей

Разбилась семья: Стали известны подробности жуткой аварии с легковушкой, в которой везли 9 детей

Лайф рассказывал, что жертвами этого столкновения стали мать и младенец. По предварительным данным, в машине находилось девять детей вместе с родителями. Отец и остальные восемь несовершеннолетних серьёзно не пострадали.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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