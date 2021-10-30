Вырвало двигатель: Лайф публикует фото разбитого ВАЗа, в котором родители везли 9 детей
Погибли мать и младенец. По предварительным данным, отец и остальные дети серьёзно не пострадали, их жизни ничего не угрожает.
У автомобиля ВАЗ-2115, который столкнулся с КамАЗом на трассе "Кавказ" в Ингушетии, вырвало двигатель. Судя по всему, основной удар пришёлся в правую переднюю часть легковушки. Как видно на фото с места трагедии, которые оказались в распоряжении Лайфа, на это указывают изогнутые влево элементы кузова.
При этом на КамАЗе каких-либо значимых повреждений от удара ВАЗа не заметно. Лишь полуприцеп стоит в наклонённом положении.
Лайф рассказывал, что жертвами этого столкновения стали мать и младенец. По предварительным данным, в машине находилось девять детей вместе с родителями. Отец и остальные восемь несовершеннолетних серьёзно не пострадали.
Комментариев: 0