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Врач рассказал, какая еда может спровоцировать на обжорство

Психотерапевт также поведал о двух способах справиться с опасным списком продуктов. Ведь, как правило, это далеко не овощи-фрукты, а солёное и сладкое.

29 октября, 23:55
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У многих людей есть еда, способная спровоцировать их на обжорство, потерю контроля над своим пищевым поведением и уход "в отрыв", считает врач-психотерапевт и диетолог Сергей Обложко. Это такие "пищевые грабли", на которые мы наступаем снова и снова. И, как правило, это не какие-то полезные овощи, а что-то жирное, сладкое и солёное. Выявить свой опасный список можно с помощью эксперимента, отметил врач.

"Надо съесть один кусочек, а потом попробовать остановиться. Если можем, то это не "срывной" продукт. Если после первого кусочка в нас вселяется какой-то демон и мы съедаем всё, что купили себе, детям и в запас, то, вероятно, именно этот продукт опасный", — уточнил Обложко в интервью радио Sputnik.

Чтобы не позволять себе лишнего, следует запомнить два правила, добавил диетолог. Во-первых, со "срывными" продуктами проще совсем не начинать, чем потом заставить себя остановиться. Если откусил, то отказаться уже невозможно, так лучше вообще не есть, считает Обложко. Второй момент в том, что чем дольше не ешь "срывной" продукт, тем ниже тяга. Желание съесть его ослабевает каждый день.

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Как сообщал Лайф ранее, учёный рассказал, когда на российских прилавках может появиться еда-антидепрессант. Кроме того, у жителей страны будет персональный медицинский профиль, где на основе данных об аминокислотном балансе организма будет предлагаться персонализированное питание.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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