FT: Союзники США выступили за возможность упреждающего ядерного удара по России

Американские союзники в Европе поддерживают принцип возможности упреждающего ядерного удара по России. Они пытаются повлиять на лидера США Джо Байдена, чтобы предотвратить переход Штатов к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Как пишет Financial Times, они считают, что это может придать России смелости.

Как отмечает газета, теоретически США могут нанести упреждающий ядерный удар, поэтому союзники США чувствуют себя защищёнными, находясь под их "ядерным зонтиком". Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия сейчас опасаются, что Байден рассматривает возможность перехода к принципу "единственной цели", при которой США смогут использовать ядерное оружие только при конкретных обстоятельствах.

"Это будет огромным подарком для Китая и России", — приводит издание слова европейского чиновника.

Как пишет издание, США разослали союзникам анкету, чтобы узнать, как они относятся к возможным изменениям в их ядерной политике. И большая часть против перемен.