Как правильно выбирать рыбу в магазинах, рассказала эксперт

Рыбу лучше покупать в магазинах, а не на стихийных рынках. Хотя даже в первых можно нарваться на некачественный или несвежий продукт, говорит начальник лаборатории ООО "Русский рыбный мир" Светлана Строева. Она рекомендует придерживаться нескольких правил при покупке рыбы.

"В магазине вы также вправе запросить документы, свидетельствующие о качестве, безопасности и легальности происхождения продукции: ветеринарное свидетельство, в котором указана дата вылова рыбы, номер партии, производитель, срок годности, условия хранения", — добавляет Светлана Строева.

В беседе с агентством "Прайм" она рекомендовала обращать внимание на срок годности и температуру, при которой рыба хранится. Так, для мороженой рыбы это температура не выше -18 градусов, для охлаждённой — не выше +5.

При выборе лосося, говорит Светлана Строева, необходимо обращать внимание на цвет рыбы. Однако насторожить должен не бледный цвет, а, наоборот, слишком яркий — есть вероятность, что производитель специально добавил краситель для улучшения внешнего вида.

Прежде чем купить рыбу, эксперт рекомендует понюхать её и обратить внимание на чешую. Если на ней есть какие-то язвы, пятна, жёлтый налёт, то это повод отказаться от покупки.