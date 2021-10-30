Названы возможные сроки корабельных госиспытаний гиперзвукового "Циркона"

Уже в ноябре этого года начнутся госиспытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя — фрегата "Адмирал Горшков". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны РФ. Проверка продолжится в декабре 2021 года.

"Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям", — рассказал источник ТАСС.

Если пуски пройдут успешно, будет принято решение о принятии "Циркона" на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей, сообщает агентство. В реутовском Научно-производственном объединении машиностроения, которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", пока это не прокомментировали.

До этого 4 октября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск производился в Баренцевом море. В результате снаряд поразил условную цель. Изначально предполагалось, что в 2021 году будут выполнены один-два пуска. 29 сентября сообщалось, что лётно-конструкторские испытания этой ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" были успешно завершены.