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Названы возможные сроки корабельных госиспытаний гиперзвукового "Циркона"

По морским и береговым целям планируется осуществить пять пусков. При их успешном проведении ракета будет поставлена на вооружение в качестве ударного оружия.

30 октября, 00:54
<p>Фото © Минобороны РФ</p>

Фото © Минобороны РФ

Уже в ноябре этого года начнутся госиспытания новейшей гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с надводного носителя — фрегата "Адмирал Горшков". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны РФ. Проверка продолжится в декабре 2021 года.

"Всего планируется выполнить пять пусков по морским и береговым целям", — рассказал источник ТАСС.

Если пуски пройдут успешно, будет принято решение о принятии "Циркона" на вооружение в качестве ударного оружия для надводных кораблей, сообщает агентство. В реутовском Научно-производственном объединении машиностроения, которое входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", пока это не прокомментировали.

До этого 4 октября Россия успешно испытала гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подлодки "Северодвинск". Пуск производился в Баренцевом море. В результате снаряд поразил условную цель. Изначально предполагалось, что в 2021 году будут выполнены один-два пуска. 29 сентября сообщалось, что лётно-конструкторские испытания этой ракеты с фрегата "Адмирал Горшков" были успешно завершены.

The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

The National Interest назвал потенциал ракеты "Циркон" плохой новостью для НАТО

Как сообщал Лайф ранее, военный эксперт предрёк скулёж Запада из-за испытания ракеты "Циркон" с атомной подлодки. Собеседник Лайфа уверен, что разработка может "серьёзно остудить амбиции" американского флота.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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