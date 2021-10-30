"Необыкновенное состояние": Поклонники Нюши заподозрили, что она носит двойню
Рожать малыша (а возможно, и двух), судя по фото, российская певица планирует в Дубае.
Фото © Instagram / nyusha_nyusha
Певица Нюша озадачила поклонников, будто намекнув, что она вынашивает двойню. Снимок с соответствующей подписью появился в официальном аккаунте звезды в "Инстаграме".
"Такое волшебное, необыкновенное состояние… Внутри бьются два сердца", — загадочно написала Нюша.
Подписчики задались вопросом: под вторым она имеет в виду своё или сердце второго ребёнка? Судя по опубликованному фото, певица уже скоро будет рожать — у неё сильно опустился живот. На фотографиях она позировала в нежно-голубом платье, а сам снимок сделан в солнечном Дубае на фоне пальм.
А ранее Лайф рассказывал, что Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе. Певица активно скрывала от подписчиков свой живот долгое время.
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