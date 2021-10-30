Певица Нюша озадачила поклонников, будто намекнув, что она вынашивает двойню. Снимок с соответствующей подписью появился в официальном аккаунте звезды в "Инстаграме".

Подписчики задались вопросом: под вторым она имеет в виду своё или сердце второго ребёнка? Судя по опубликованному фото, певица уже скоро будет рожать — у неё сильно опустился живот. На фотографиях она позировала в нежно-голубом платье, а сам снимок сделан в солнечном Дубае на фоне пальм.