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"Необыкновенное состояние": Поклонники Нюши заподозрили, что она носит двойню

Рожать малыша (а возможно, и двух), судя по фото, российская певица планирует в Дубае.

30 октября, 00:44
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/nyusha_nyusha/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nyusha_nyusha</a></p>

Фото © Instagram / nyusha_nyusha

Певица Нюша озадачила поклонников, будто намекнув, что она вынашивает двойню. Снимок с соответствующей подписью появился в официальном аккаунте звезды в "Инстаграме".

"Такое волшебное, необыкновенное состояние… Внутри бьются два сердца", — загадочно написала Нюша.

Подписчики задались вопросом: под вторым она имеет в виду своё или сердце второго ребёнка? Судя по опубликованному фото, певица уже скоро будет рожать — у неё сильно опустился живот. На фотографиях она позировала в нежно-голубом платье, а сам снимок сделан в солнечном Дубае на фоне пальм.

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

Муж Нюши показал пикантное видео из спальни, где певица предстала полностью обнажённой

А ранее Лайф рассказывал, что Нюша нашла смелый способ сообщить о беременности, снявшись полностью голой в своём новом клипе. Певица активно скрывала от подписчиков свой живот долгое время.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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