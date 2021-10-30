Жительница Тувы наняла киллера для убийства восьмилетней девочки. Видео © СУ СК РФ по Республике Тыва

Жительница Республики Тыва предстанет перед судом по обвинению в организации убийства восьмилетней девочки. Как сообщили в СУ СКР по республике, киллеру она пообещала 180 тысяч рублей.

"Обвиняемая с целью единоличного получения в наследство недвижимого имущества в виде жилого помещения, здания и земельного участка, принадлежавших ей и её скончавшемуся супругу на правах общей долевой собственности, организовала убийство его восьмилетней дочери от другой женщины, являющейся наследницей первой очереди", — говорится в сообщении следователей.

За убийство девочки исполнителю был передан аванс в 10 тысяч рублей. Женщина рассказала наёмному убийце, где девочка учится и проживает, а также показала её на остановке. По задумке ребёнка должны были оглушить электрошокером, а после инсценировать несчастный случай.

"Запланированное женщиной убийство малолетней по найму не было доведено до конца по не зависящим от её воли обстоятельствам, так как её преступные действия были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ и МВД по республике в рамках оперативно-разыскных мероприятий", — сообщили в СУ СКР.

Там показали видеозапись разговора женщины с несостоявшимся киллером. Тот уточняет: "Катю тоже валить или как?" Женщина отвечает, что Катя не наследница, такой является только Вика.