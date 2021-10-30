"Прогресс" с новогодними угощениями пристыковался к МКС

Российский грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-18" пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции. На его борту в том числе еда для новогоднего стола космонавтов.

Есть касание. И есть сцепка!



Грузовой корабль #ПрогрессМС18 с 2,5 т. грузов для экипажа МКС-66 причалил к российскому сегменту.



Впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание pic.twitter.com/jPmhzENERV — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 30, 2021

"Есть касание. И есть сцепка! Грузовой корабль "Прогресс МС-18" с двумя с половиной тоннами груза для экипажа МКС-66 причалил к российскому сегменту", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в "Твиттере".

Российская космическая корпорация вела трансляцию стыковки грузовика со станцией. Процесс был совершён в автоматическом режиме. С Земли его контролировали специалисты Центра управления полётами, а с борта станции — космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.

На борту "Прогресса" много груза. Помимо рациона для обычного и новогоднего стола это также 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, более полутора тонн оборудования и материалов.