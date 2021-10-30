"Прогресс" с новогодними угощениями пристыковался к МКС
На борту "грузовика" около двух с половиной тонн грузов, в том числе еда, воздух, топливо и различные материалы.
Российский грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-18" пристыковался к модулю "Звезда" Международной космической станции. На его борту в том числе еда для новогоднего стола космонавтов.
Есть касание. И есть сцепка!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 30, 2021
Грузовой корабль #ПрогрессМС18 с 2,5 т. грузов для экипажа МКС-66 причалил к российскому сегменту.
Впереди — открытие люков, операции по демонтажу стыковочного механизма и переводу системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание pic.twitter.com/jPmhzENERV
"Есть касание. И есть сцепка! Грузовой корабль "Прогресс МС-18" с двумя с половиной тоннами груза для экипажа МКС-66 причалил к российскому сегменту", — говорится в сообщении "Роскосмоса" в "Твиттере".
Российская космическая корпорация вела трансляцию стыковки грузовика со станцией. Процесс был совершён в автоматическом режиме. С Земли его контролировали специалисты Центра управления полётами, а с борта станции — космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров.
На борту "Прогресса" много груза. Помимо рациона для обычного и новогоднего стола это также 470 килограммов топлива дозаправки, 420 литров воды, 40 килограммов воздуха и кислорода, более полутора тонн оборудования и материалов.
Лайф рассказывал, что "Прогресс" стартовал с Земли на расписанной под хохлому ракете "Союз". "Роскосмос" украсил ракету в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Стикеры с узорами размещены на боковых блоках первой и третьей ступеней. Помимо этого на второй ступени наклеен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также на ракете имеется наклейка "180 лет Сбербанку".
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