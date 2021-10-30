Украинский премьер предложил переходить с газа на биотопливо

Тепловым компаниям Украины стоит искать альтернативы дорогому природному газу. С таким призывом выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приведя биотопливо в качестве примера.

"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – заявил Денис Шмыгаль в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, примером энергетической независимости является Волынская область. Там, по его утверждению, в качестве альтернативы выбрали пеллеты (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства). На этом топливе, по данным местных властей, работает более половины бюджетных котельных.