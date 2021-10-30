НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинский премьер предложил переходить с газа на биотопливо

Глава правительства также считает, что гражданам пора задумываться над утеплением их домов.

30 октября, 01:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тепловым компаниям Украины стоит искать альтернативы дорогому природному газу. С таким призывом выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приведя биотопливо в качестве примера.

"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – заявил Денис Шмыгаль в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, примером энергетической независимости является Волынская область. Там, по его утверждению, в качестве альтернативы выбрали пеллеты (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства). На этом топливе, по данным местных властей, работает более половины бюджетных котельных.

Новак обвинил Украину в "иждивенческом" подходе к газовому вопросу

Новак обвинил Украину в "иждивенческом" подходе к газовому вопросу

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1