Украинский премьер предложил переходить с газа на биотопливо
Глава правительства также считает, что гражданам пора задумываться над утеплением их домов.
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Тепловым компаниям Украины стоит искать альтернативы дорогому природному газу. С таким призывом выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приведя биотопливо в качестве примера.
"Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом", – заявил Денис Шмыгаль в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, примером энергетической независимости является Волынская область. Там, по его утверждению, в качестве альтернативы выбрали пеллеты (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства). На этом топливе, по данным местных властей, работает более половины бюджетных котельных.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что суточные объёмы прокачки газа через территорию Украины упали почти в два раза с начала 2021 года и составляют около 80 миллионов кубометров. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов оценил вероятность энергетического кризиса в стране. Он отметил, что в хранилищах Незалежной имеется почти 19 миллиардов кубометров газа.
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