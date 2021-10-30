Комик и актриса Екатерина Варнава едко подшутила над своим бывшим возлюбленным Дмитрием Хрусталёвым. Это произошло во время телепередачи "Вечерний Ургант", куда Варнава пришла представить свой новый проект.

На её голове была надета люстра для экзотического танца. После номера Екатерина попросила её снять. На это Дмитрий Хрусталёв отметил, что чего он только не снимал с Варнавы.

"В том-то и дело, ты ни лифчик, ни люстру снять не можешь", — резко ответила 36-летняя Варнава, вызвав смех в студии.

Затем Варнава сказала, что Хрусталёв при каждом удобном случае подчёркивает, что у них был секс, на что она отвечает, что секс был только у него.

"Однажды я рассказала подробность, что уснула во время секса, и все думают на Хрусталёва. А там же у него конкурсы, шарады, загадки", — пошутила Варнава.