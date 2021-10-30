СМИ узнали о планах США отказаться от аренды Спасо-хауса в Москве

Несколько недель назад власти США стали рассматривать возможность отказа от продления аренды резиденции американского посла в Москве (Спасо-хаус, особняк Второва в Спасопесковском переулке). Вашингтон начал изучать такой вариант из-за нехватки дипломатического персонала и невозможности должным образом обеспечивать безопасность своей миссии.

Как пишет газета "Коммерсант", в данный момент решение принято в пользу продления аренды, которая началась в 1993 году. Однако проблема с охраной в дипмиссии так и не решена. Как сообщил изданию источник в российском МИДе, Штаты требуют разрешить въезд в Россию для 42 спецагентов, и это не считая охранников из числа морских пехотинцев, прикрывающих посольский периметр.

Помимо этого Вашингтон попросил оформить визы ещё 13 сотрудникам — "потенциальным членам группы обеспечения деятельности своего посла и посольства, включающей слуг и камердинеров". Американские власти сообщают, что в противном случае дипмиссия не сможет справляться со своими профессиональными обязанностями. Сейчас посол США Джон Салливан находится на родине и вернётся в Москву в середине ноября.

Известно, что сейчас в РФ у США работает около 130 человек. В российской дипмиссии в Вашингтоне и двух генеральных консульствах (в Нью-Йорке и Хьюстоне) также менее 200 человек. Для сравнения: в 2017 году у США было 1,2 тысячи дипломатических сотрудников в четырёх российских городах.

Ранее Лайф сообщал об опасениях США, что работа посольства в России вскоре сведётся к охране здания. В Вашингтоне отметили, что в здании дипмиссии в Москве не хватает сотрудников для выполнения базовых задач.