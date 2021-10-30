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Принц Эндрю попросил суд закрыть дело об изнасиловании

Адвокаты американки восприняли данное заявление как попытку избежать ответственности.

30 октября, 02:55
<p>Принц Эндрю. Фото © ТАСС / РА</p>

Принц Эндрю. Фото © ТАСС / РА

Британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить гражданский иск американки Вирджинии Джуффре, которая обвиняет сына Елизаветы II в изнасиловании.

Как пишет Reuters, член королевской семьи утверждает, что Джуффре таким образом пытается получить деньги в качестве компенсации. Он напомнил, что в 2015 году похожие обвинения от неё были высказаны в адрес финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гилейн Максвелл. Тогда Джуффре, "предположительно, получила миллионы долларов". Принц тоже упоминался в том деле, но только косвенно.

Эндрю напомнил, что тогда был освобождён от ответственности в соответствии с мировым соглашением 2009 года, заключённым между Джуффре и Эпштейном. Защитники женщины при этом заявляют, что принц таким образом пытается избежать ответственности. Следующее заседание по данному делу назначено на 3 ноября.

СМИ: Елизавета II попросила оставить обвинённого в изнасиловании сына полковником

СМИ: Елизавета II попросила оставить обвинённого в изнасиловании сына полковником

Напомним, американка Вирджиния Робертс Джуффре утверждает, что сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. По версии Джуффре, с принцем Эндрю её познакомил скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. По словам Вирджинии, принц якобы трижды насиловал её в 2001 году, когда ей было 17 лет. Теперь женщина требует компенсацию за физический и моральный ущерб.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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