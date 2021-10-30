Принц Эндрю попросил суд закрыть дело об изнасиловании

Британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить гражданский иск американки Вирджинии Джуффре, которая обвиняет сына Елизаветы II в изнасиловании.

Как пишет Reuters, член королевской семьи утверждает, что Джуффре таким образом пытается получить деньги в качестве компенсации. Он напомнил, что в 2015 году похожие обвинения от неё были высказаны в адрес финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гилейн Максвелл. Тогда Джуффре, "предположительно, получила миллионы долларов". Принц тоже упоминался в том деле, но только косвенно.

Эндрю напомнил, что тогда был освобождён от ответственности в соответствии с мировым соглашением 2009 года, заключённым между Джуффре и Эпштейном. Защитники женщины при этом заявляют, что принц таким образом пытается избежать ответственности. Следующее заседание по данному делу назначено на 3 ноября.