Принц Эндрю попросил суд закрыть дело об изнасиловании
Адвокаты американки восприняли данное заявление как попытку избежать ответственности.
Принц Эндрю. Фото © ТАСС / РА
Британский принц Эндрю попросил американский суд отклонить гражданский иск американки Вирджинии Джуффре, которая обвиняет сына Елизаветы II в изнасиловании.
Как пишет Reuters, член королевской семьи утверждает, что Джуффре таким образом пытается получить деньги в качестве компенсации. Он напомнил, что в 2015 году похожие обвинения от неё были высказаны в адрес финансиста Джеффри Эпштейна и его подруги Гилейн Максвелл. Тогда Джуффре, "предположительно, получила миллионы долларов". Принц тоже упоминался в том деле, но только косвенно.
Эндрю напомнил, что тогда был освобождён от ответственности в соответствии с мировым соглашением 2009 года, заключённым между Джуффре и Эпштейном. Защитники женщины при этом заявляют, что принц таким образом пытается избежать ответственности. Следующее заседание по данному делу назначено на 3 ноября.
Напомним, американка Вирджиния Робертс Джуффре утверждает, что сын королевы Елизаветы II изнасиловал её 20 лет назад. По версии Джуффре, с принцем Эндрю её познакомил скандальный миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. По словам Вирджинии, принц якобы трижды насиловал её в 2001 году, когда ей было 17 лет. Теперь женщина требует компенсацию за физический и моральный ущерб.
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