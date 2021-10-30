На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

Вулкан Карымский выбросил очередной столб пепла. На этот раз его высота составила два с половиной километра, а площадь поражения — 28 километров, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Согласно данным регионального ГУ МЧС РФ, на пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет, выпадение пепла в жилых районах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там также нет.