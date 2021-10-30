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На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла

Угрозы населению нет, но риск полноценного извержения продолжает сохраняться.

30 октября, 03:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/discover_russia_with_me/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">discover_russia_with_me</a></p>

Фото © Instagram / discover_russia_with_me

Вулкан Карымский выбросил очередной столб пепла. На этот раз его высота составила два с половиной километра, а площадь поражения — 28 километров, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Согласно данным регионального ГУ МЧС РФ, на пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов нет, выпадение пепла в жилых районах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там также нет.

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А ранее Лайф рассказывал, что российский космонавт показал с орбиты извергающийся на Канарах вулкан. Район острова Пальма, где лава спровоцировала выбросы вредных газов и дошла до Атлантического океана, объявлен зоной отчуждения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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